Nederland heeft nog geen 10 procent van het AstraZeneca-vaccin

Nederland had gehoopt op 4,5 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin in het eerste kwartaal, zoals besteld, maar heeft daar volgens het RIVM "tot nu toe nog geen 10 procent van binnen gekregen." Het kwartaal is echter nog niet om, aldus het gezondheidsinstituut.

In België zijn de leveringsproblemen zo groot dat het land de coronavaccins van AstraZeneca die het wel ontvangt, tot twee weken op de plank houdt. Door de onvoorspelbaarheid van de leveringen durven de Belgische autoriteiten mensen pas uit te nodigen zodra er genoeg vaccins binnen zijn, en daardoor wordt tijd verloren.

België besloot eerder juist vaccins zo snel mogelijk te verspreiden en te gebruiken. Omdat AstraZeneca de afgelopen weken tegenslag na tegenslag meldde, en volgens de Europese Commissie bovendien niet helder is over de planning en de manier waarop het Brits-Zweedse bedrijf die denkt waar te maken, is België daarvan teruggekomen.

Tegenvallende leveringen

Ook Nederland heeft dus te maken met tegenvallende leveringen van AstraZeneca en hanteert een eigen werkwijze om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te springen, zegt het RIVM. "Op basis van de verwachte leveringen van AstraZeneca wordt een verdeling tussen de verschillende uitvoeringspartners zoals GGD en huisartsen gemaakt. Op basis daarvan worden de verschillende doelgroepen uitgenodigd. Het RIVM levert dan aan de vaccinatielocaties de betreffende vaccins. Vervolgens kunnen mensen uitgenodigd worden een afspraak te maken bij de GGD en huisartsen." Zo hoeven de vaccinatielocaties geen 'nee' te verkopen, beaamt het gezondheidsinstituut.

De landen van de Europese Unie hebben gemiddeld pas een vijfde van de ontvangen vaccins van AstraZeneca toegediend, schreef The Guardian donderdag. De Britse krant legt een verband met het slechte imago van het vaccin, waarover zelfs de Franse president Macron aanvankelijk twijfel zaaide. Het leek eerst minder goed te werken dan andere goedgekeurde vaccins. Sommige landen gebruiken het niet bij ouderen, omdat niet zou zijn bewezen dat zij er baat bij hebben. Inmiddels lijkt het echter uitstekend te voldoen.

België heeft inmiddels iets meer dan 200.000 vaccins van AstraZeneca ontvangen. Daarvan is pas een derde toegediend. De vaccins die Pfizer en Moderna leveren, worden wel zo snel mogelijk gebruikt. Mensen krijgen al een uitnodiging voor de prik daadwerkelijk klaarligt. Op de aanvoer van deze twee vaccinmakers zegt de projectleider van de Belgische inentingscampagne wel te kunnen rekenen.