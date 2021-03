Bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel is woensdagochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn ramen vernield, meldt de politie. De omgeving is afgezet.

Het is onduidelijk of, en wanneer, de teststraat weer open gaat. Op dit moment loopt er een politieonderzoek waarvan nog niet duidelijk is hoe snel dit is afgerond.