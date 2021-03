Twee vriendinnen uit Connecticut doen dna-test en blijken zusjes

Al zes jaar werkten Cassandra Madison (32) en Julia Tinetti (31) in hetzelfde restaurant in New Haven, Connecticut. Gasten zeiden wel dat ze zoveel op elkaar leken, maar de twee vriendinnen zochten daar niet te veel achter. Tot ze een DNA-test deden: ze bleken echt zussen.

De twee vrouwen hebben veel gemeen. Ze zijn beiden als baby geadopteerd uit de Dominicaanse Republiek en hebben allebei een tatoeage van de Dominicaanse vlag op hun arm. De tatoeages vormden de aanleiding voor een eerste gesprek. Daarna bleek dat ook hun karakters op elkaar leken. “Onze persoonlijkheden bleken bijna hetzelfde dus het was erg gemakkelijk om vriendinnen te worden,” vertelt Madison tegen CNN.

“Soms droegen we zelfs als grapje dezelfde kleren, dan was ik de grote en zij de kleine zus,” vult Tinetti aan. “Maar we namen het niet serieus.” Ze hebben nog wel hun adoptiepapieren bekeken, maar daarin stond dat ze verschillende biologische moeders hadden die uren bij elkaar vandaan woonden. “Toen dachten we: oké, wat maakt het uit en we gingen verder met ons leven,” zegt Madison.

Uiteindelijk deden ze toch een test, nadat Madison besloot haar familie in de Dominicaanse Republiek te gaan zoeken. Ze maakte kennis met haar vader en bleek nog zeven broers en zussen te hebben. Haar vader vertelde haar ook dat ze nog een meisje ter adoptie hadden afgestaan. Het bleek inderdaad om Tinetti te gaan. De DNA-test toonde aan dat zij en Madison zussen zijn.