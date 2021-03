Stad en platteland stemmen steeds meer verschillend: ‘Kan leiden tot onbestuurbaar land’

Stad en platteland stemmen anders. En dat verschil wordt steeds groter, verwachten experts. Het zou kunnen leiden tot bestuurlijke problemen. “Een beetje verschil is helemaal niet erg, maar je moet wel uitkijken dat die verschillen niet te veel oplopen,” zegt hoogleraar bestuurskunde Caspar van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen tegen RTL Nieuws.

“Te grote regionale ongelijkheid is niet goed voor de stemming in het land. Als men in een deel van het land een heel andere kijk heeft op waar het naartoe moet, wat belangrijk is, dan in een ander deel van het land, dan bemoeilijkt dat het besturen van Nederland en de nationale eenheid.”

Hoe groot die verschillen zijn, zocht RTL Nieuws uit. In de meest stedelijke wijken zou de VVD 28 zetels krijgen, in de meest landelijke gebieden 34. Zou alleen het platteland mogen stemmen dan zou het CDA maar liefst 34 zetels hebben, in de stad zijn de christendemocraten goed voor slechts 11 zetels. D66 moet het dan weer vooral van de stad hebben: 24 zetels om 13. Voor GroenLinks geldt hetzelfde: in de stad krijgt Jesse Klaver 21 zetels, op het platteland maar 9. Voor de PvdA is het verschil minder groot. Stedelingen geven de partij van Lilianne Ploumen 10 zetels, plattelanders 7.

De verschillen zijn volgens Van den Berg te verklaren doordat de inwoners van steden vaker hoger opgeleid en jonger zijn dan inwoners op het platteland. Ook heerst er op het platteland soms het gevoel dat er weinig rekening met hen wordt gehouden. Van den Berg: “Uiteindelijk zijn het ook de plattelandsgebieden die heel veel bijdragen aan het succes van de BV Nederland. Waar wordt ons voedsel geproduceerd? Waar wordt onze energie opgewekt? Waar gaat iedereen graag naartoe om van rust en ruimte te genieten? Dat gebeurt allemaal op het platteland. Dus het is ook terecht dat we daar met zijn allen in blijven investeren om dat ook aantrekkelijk en goed te houden.”

Sociaal geograaf en journalist Floor Milikowski ziet de kloof in Nederland groeien. “Talent, kennis, kapitaal en diensten bewegen moeiteloos tussen Amsterdam, Londen, Singapore en New York, maar verplaatsen zich steeds minder makkelijk tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Emmen, Geleen, Delfzijl of Terneuzen.”