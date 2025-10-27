Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

PVV-leider Geert Wilders wil de btw op boodschappen naar 0 procent hebben, "dan hebben ze misschien iets meer honger in Afrika, maar hier niet", verdedigde hij zijn keuze maandag in het 1Vandaag verkiezingsdebat. De PVV wil namelijk geen geld meer uitgeven aan ontwikkelingshulp, om die maatregel te betalen. De uitspraak kon op gejoel in de zaal met zo'n 2000 studenten rekenen.

Het lage btw-tarief is momenteel 9 procent, "dat schrappen kost een paar miljard, dat is evenveel als ontwikkelingshulp nu kost," aldus Wilders. De PVV'er zegt dat "miljoenen Nederlanders moeite hebben om de boodschappen te betalen."

Ook wil de partij het hoge btw-tarief, dat nu 21 procent is, terugbrengen naar 19 procent.