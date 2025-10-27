ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

Politiek
door Redactie
maandag, 27 oktober 2025 om 19:12
wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347
PVV-leider Geert Wilders wil de btw op boodschappen naar 0 procent hebben, "dan hebben ze misschien iets meer honger in Afrika, maar hier niet", verdedigde hij zijn keuze maandag in het 1Vandaag verkiezingsdebat. De PVV wil namelijk geen geld meer uitgeven aan ontwikkelingshulp, om die maatregel te betalen. De uitspraak kon op gejoel in de zaal met zo'n 2000 studenten rekenen.
Het lage btw-tarief is momenteel 9 procent, "dat schrappen kost een paar miljard, dat is evenveel als ontwikkelingshulp nu kost," aldus Wilders. De PVV'er zegt dat "miljoenen Nederlanders moeite hebben om de boodschappen te betalen."
Ook wil de partij het hoge btw-tarief, dat nu 21 procent is, terugbrengen naar 19 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

anp271025058 1

Onderzoek: Nederland heeft veel meer arbeidsmigranten dan gedacht

Loading