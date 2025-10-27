ECONOMIE
Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

Politiek
door Redactie
maandag, 27 oktober 2025 om 16:23
Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Een Hamas-terrorist werkte jarenlang als technicus voor een productieteam van de Duitse publieke omroep ZDF in Gaza. Dat blijkt uit nieuw bewijs van Israëlische veiligheidsdiensten, die de man bij een aanval om het leven brachten. ZDF is geschokt door de onthulling en beëindigt acuut de samenwerking met lokale partners. De affaire werpt nieuw licht op de risico’s van het werken met freelancers in gebieden die onder controle staan van terreurbewegingen.
Na een Israëlische aanval op 19 oktober kwamen de betreffende engineer en een kind om het leven. Uit onderzoek van Israël zijn bewijzen gepresenteerd dat de man niet alleen als tv-technicus actief was, maar ook voor de militaire tak van de terreurorganisatie Hamas werkte. ZDF heeft de samenwerking met het Palestijnse bedrijf onmiddellijk beëindigd.
ZDF: “Hij was geen vaste medewerker, maar freelancers dienen zich te houden aan journalistieke normen. Dit vertrouwen is ernstig beschaamd,” aldus de omroep. Het nieuws zorgt in Duitsland voor ophef; mediadeskundigen en politici willen nu duidelijke uitleg over de controle van partnerbedrijven in conflictgebieden. ZDF stelt de samenwerking met alle Gazaanse partners voorlopig stop.
Israël voert al langere tijd aan dat lokale journalisten in Gaza mogelijk banden hebben met gewapende terreurgroepen. Dit incident noodzaakt westerse media tot extra waakzaamheid bij verslaggeving uit conflictgebieden.

