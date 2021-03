Janssen levert in april bijna 170.000 vaccins

Farmaceut Janssen levert in april bijna 170.000 coronavaccins aan Nederland, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Van dit vaccin is maar een prik nodig.

Halverwege april levert Janssen 84.750 vaccins. In de laatste week van de maand wordt nog eens eenzelfde hoeveelheid geleverd. De farmaceut wil in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen vaccins leveren.

De Gezondheidsraad adviseerde eerder het vaccin van Janssen als eerste toe te dienen aan ouderen boven de 60 jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen.

Volgende week komt ook nog een "een zeer grote levering" van het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca binnen, aldus De Jonge. Het gaat om 427.403 doses. Deze farmaceut levert zeer onregelmatig.

Het kabinet hoopt dat begin juli twee derde van de mensen van 18 jaar en ouder volledig zijn ingeënt. Een derde heeft dan een prik gehad. Dit wordt alleen bereikt als er geen problemen met de leveringen komen.

De komende twee maanden zal Nederland nog te maken hebben met "stevige maatregelen", verwacht de coronaminister. Dat is om te verhinderen dat de derde golf te hoog wordt. Dinsdag kondigde het kabinet aan dat de huidige coronamaatregelen worden verlengd tot en met 20 april.