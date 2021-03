Een van de grootste containerschepen ter wereld blokkeert Suezkanaal: enorme file

In het Suezkanaal is een file van schepen ontstaan, nadat vanochtend vroeg een gigantisch containerschip vastliep en de drukke waterweg blokkeerde. Egyptische autoriteiten waarschuwen dat het wel twee dagen kan duren voor de weg weer vrij is.

De Evergreen behoort met een lengte van 400 meter en een breedte van 60 meter tot de grootste containerschepen ter wereld. Het schip was op weg naar de haven van Rotterdam toen het vastliep en overdwars in het kanaal kwam te liggen.

Het Suezkanaal is bijna 200 kilometer lang en verbindt Port Said aan de Middellandse Zee en Suez aan de Rode Zee. In 2020 voeren er bijna 19.000 schepen doorheen, meer dan 50 per dag. Er ontstaat dus snel een file als het kanaal dichtzit.