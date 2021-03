CDA-gedeputeerden Limburg per direct weg om integriteitskwestie

De twee CDA-gedeputeerden van de provincie Limburg zijn vrijdag per direct afgetreden. Ger Koopmans en Hubert Mackus maakten dat in een brief aan Provinciale Staten bekend.

Aanleiding voor het opstappen is de affaire rond voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Die zou als voorzitter van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) tonnen aan subsidie naar eigen bedrijven hebben doorgesluisd. Een van die bedrijven houdt zich bezig met bosbeheer. Koopmans en Mackus hielpen dat bedrijf van Vrehen volgens een publicatie in NRC aan opdrachten.

De provincie is één van de subsidieverleners van het IKL. Gouverneur Theo Bovens laat een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen naar de gang van zaken rond Vrehen, liet hij dinsdag weten. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de provincie en haar bestuurders daarbij.