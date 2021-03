Alleen PvdA houdt expliciet vast aan andere linkse partij

Van de drie linkse oppositiepartijen lijkt alleen de PvdA expliciet te zeggen niet zonder een andere linkse partij in het kabinet te willen. Dat blijkt uit de stukken die voormalig verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma openbaar hebben gemaakt, en uit de reactie van de partijleiders hierop.

"Linkse partijen hielden elkaar niet echt vast." Die tekst was zichtbaar op een ANP-foto van Ollongren, die met een memo onder haar arm over het Binnenhof liep. De Kamer wilde daar meer duidelijkheid over en vroeg om meer pagina's. Daarop staat "stelt als voorwaarde 2e linkse partij" bij de PvdA. Bij GroenLinks en de SP is dat niet zo. "Het is hartstikke duidelijk. Ik heb dat steeds gezegd", zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen.

Klaver zegt desgevraagd dat hij het in het gesprek met Ollongren en Jorritsma, die met partijen spraken over een mogelijke nieuwe regeringscoalitie, niet heeft gehad over andere linkse partijen. "Ik heb gezegd: ik wil deze formatie via de inhoud doen." Uit de stukken komt het beeld naar voren dat de partij erg graag wil meeregeren.

Overeenkomsten

Wel blijft de GroenLinks-leider erbij dat hij een "zo links en progressief mogelijke" coalitie wil vormen. Hij ziet op voor hem belangrijke onderwerpen veel overeenkomsten met D66, die samen met de VVD het voortouw neemt in de formatie, maar ook met de PvdA.

SP-leider Lilian Marijnissen heeft "nooit gezegd" dat ze weigert in een regering te stappen zonder de PvdA of GroenLinks. "Met de linkse partijen werken we veel samen, die staan politiek gezien dicht bij ons en dat ligt voor de hand, maar wij willen met iedereen samenwerken die Nederland eerlijker wil maken." Marijnissen ziet sowieso geen rol voor haar partij in het nieuwe kabinet, benadrukt ze nog eens: "De verkiezingsuitslag is nou niet bepaald zo dat Nederland de SP het kabinet in heeft gestemd." De SP verloor zes van haar veertien zetels bij de verkiezingen.