Oppositie ziedend over verdediging Rutte in verkenningsdebat

De oppositie heeft ziedend gereageerd op de uitlatingen van premier en VVD-leider Mark Rutte dat hij niet loog over zijn gesprek met de oud-verkenners over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. "Ik weet niet wat ik hoor!" zegt SP-leider Lilian Marijnissen. PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen noemde de verdediging "ontluisterend", en volgens PVV-boegbeeld Geert Wilders "weet heel Nederland dat Rutte het woord 'waarheid' niet eens kan spellen".

Verschillende partijen willen dat Rutte opstapt als premier. In het debat zal al snel worden gestemd over een motie van wantrouwen tegen de premier, ingediend door Wilders. De oppositieleider vindt dat Rutte inmiddels een "Pinokkio-neus van hier tot Zuid-Amerika" heeft.

"Hoe kan de minister-president nog geloofwaardig door?" vragen ook Marijnissen en Ploumen zich af.

Geheugen van Rutte

Volgens Jesse Klaver gebruikte Rutte een bekende strategie, waarin Rutte over zijn herinnering begint. "Rutte zegt 'I’m not a crook' en dan weten we wat dat betekent", zei de GroenLinks-leider in verwijzing naar de Amerikaanse president Richard Nixon. Rutte zegt in het debat steeds opnieuw: "Ik heb niet gelogen". Klaver gaf de demissionair premier een "bescheiden advies: wees eerlijk".

"Rutte kan niet verder", vindt ook Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. Ook zij noemt het geheugen van premier Rutte, waarover het al ging in de nasleep van de affaire rond burgerdoden in de Iraakse stad Hawija en het opstappen van Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken. "Óf je kent het verschil niet tussen een leugen en de waarheid, óf je hebt een dermate slecht geheugen dat je je voor het land belangrijke dingen niet meer herinnert", aldus Ouwehand in het debat.