Meeste studenten doen niet mee aan zelftesten

Het zou het hoger onderwijs openen: zelftesten. Maar het lijkt er op dat teveel studenten daar niks in zien. Bij de eerste grote test deed maar 30 procent mee.

Dat is de conclusie van een eerste grote pilot onder studenten en medewerkers, uitgevoerd aan Avans Hogeschool, HAS Hogeschool en het Koning Willem I College in Den Bosch. Voor de ruim drieduizend zelftests die de afgelopen vier weken waren gepland, meldden zich zo’n duizend studenten. Een deel van hen haakte van tevoren al af, anderen kwamen gedurende de pilot niet opdagen.

„De deelnamebereidheid was slechts 30 procent”, zegt Carla Nagel, die als extern projectleider de pilot begeleidde tegen NRC „Dat is zeer teleurstellend en niet genoeg.” Waarom de bereidheid mee te doen zo gering was, weet Nagel niet precies. „Sommige studenten zeiden: ‘Ja daaag, ik steek niet vrijwillig een stok in m’n neus’.” Anderen waren bang voor een vals positieve test waardoor ze voor niets dagen thuis zouden moeten blijven.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is controle niet nodig. „Onderwijsinstellingen kunnen veilig open, zolang studenten anderhalve meter afstand houden van elkaar en hun docenten”, zegt een woordvoerder. „We zien de testen als extra instrument om het aantal besmettingen in te dammen.”