27.000 politiemedewerkers op de been tijdens NAVO-top in juni

DEN HAAG (ANP) - De politie zet 27.000 medewerkers in bij de NAVO-top in juni volgend jaar. Daarmee wordt het de "grootste veiligheidsoperatie uit de geschiedenis van de Nederlandse politie", meldt nationaal commandant Willem Woelders, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de top. De grote inzet heeft gevolgen voor de politiecapaciteit bij andere evenementen.

Tijdens de top in Den Haag op 24 en 25 juni komen 45 staatshoofden en regeringsleiders, 45 ministers van Buitenlandse Zaken, 45 ministers van Defensie en nog eens 6000 delegatieleden naar Nederland. "Wij zijn verantwoordelijk voor hun beveiliging: van het vervoer tot het verblijf", aldus Woelders.

De top is in Den Haag, maar de politie zal ook aanwezig zijn rond Schiphol en op de route van de luchthaven naar de hofstad. Woelders legt uit dat medewerkers uit alle disciplines nodig zijn. De nadruk ligt op zogenoemde kwaliteitsgroepen, zoals de mobiele eenheid, maar ook op specialisten, zoals motoragenten. Die worden bijna allemaal ingezet tijdens de top omdat de delegaties begeleid worden tussen vliegveld, hotels en conferenties. Ook zijn medewerkers nodig voor logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld om een politiewagen met een lekke band te repareren.

Omdat er zoveel politiemedewerkers op de been zijn tijdens de top, zijn er minder agenten beschikbaar voor andere evenementen. Eerder deed de politie daarom al een oproep voor een "evenementluwe periode" rond de top. "Het is jammer als er hierdoor evenementen niet kunnen doorgaan, maar de realiteit is dat we vanwege de top extra zuinig moeten omspringen met onze inzet", aldus de nationaal commandant. Voor politiemensen geldt tijdens de top een verlofbeperking.