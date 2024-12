Marjolein Faber weet alles van gekkigheid en gekke mensen

Opwinding in de Tweede Kamer gisterenavond. Kata Piri, Kamerlid van GL/PvdA, stelde vast over minister Faber: "Dat mens is knettergek". PVV-acoliet Joost Eerdmans, bezig aan zijn 8e partij, klikte voor wie het niet gehoord had wat Piri gezegd had. Als de 8e partij ook mislukt heeft hij misschien een 9e nodig om in de Kamer zijn pensioen te halen en de PVV heeft hij nog niet gehad.

Maar het was helemaal niet zo bijzonder wat Piri zei. Geert Wilders noemt alle 20 jaar iedereen met een mening die niet de zijne is 'knettergek'. En als het een vrouw betreft slimmer dan hijzelf wordt het 'een knettergekke heks'.

Maar opvallend is dat Faber zelf ook een voorliefde heeft voor het tot idioot verklaren van anderen. Een kleine bloemlezing:

Het is vandaag de grote Faber-dag, waarop ze drie strenge asielwetten gaat indienen. Het begin van wat zonder twijfel een gek proces wordt.