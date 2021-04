De ic’s liggen tjokvol, maar nu kan versoepelen plots wel

De terrassen konden niet open, de avondklok moest blijven. Logisch: er waren veel te veel coronabesmettingen en de ic's lagen vol. Dat is nog steeds zo. Sterker nog, het aantal ic-opnames nam gisteren plots weer toe. Toch vinden ook virologen dat versoepelingen nu wél kunnen.

Operatiekamers worden gesloten, Brabantse ziekenhuizen smeken in een brandbrief om alsjeblieft nog even te wachten met het openen van terrassen en winkels. Maar volgens twee belangrijke virologen heeft dat geen effect op de besmettingsaantallen.

"Mensen nemen het op dit moment al niet zo nauw met een aantal coronamaatregelen, zoals de bezoekersregeling. We verwachten dat dat gedrag door die versoepelingen niet veel verandert", zegt arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers.

En waar voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, Ernst Kuipers, eerder nog zei dat versoepelen 'vragen om problemen was', is hij het nu, terwijl de ic-bezetting bepaald niet is gezakt, met Gommers eens.

"Het lijkt alsof we in twee werelden leven", zegt Kuipers. "De wereld van versoepelen en 'we zijn over het ergste heen', versus het hoogste aantal besmettingen de afgelopen week, de verloven die in ziekenhuizen zijn ingetrokken en alle hens aan dek." Maar de virologen kiezen er kennelijk voor om in 'de wereld van versoepelen' te gaan leven.