Von der Leyen haalt in EU-parlement uit over ‘sofagate’

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ziet "geen enkele rechtvaardiging" voor de manier waarop ze onlangs bij een bezoek aan de Turkse president Reccep Erdogan werd behandeld. "Ik voelde me gekwetst en alleen", zei de Duitse in het Europees parlement over de rel in Ankara die als 'sofagate' bekend is geworden. Ze werd voor het oog van de camera's naar een bank gedirigeerd terwijl haar reisgenoot EU-president Charles Michel naast Erdogan kon plaatsnemen. Bij eerdere bezoeken aan Erdogan van mannen met dezelfde positie als Von der Leyen mochten die wel naast de Turkse leider zitten.

"Ik ben de eerste vrouw die commissievoorzitter is en verwacht als voorzitter behandeld te worden", zei een nog steeds zichtbaar boze Von der Leyen in een debat over Turkije. "Er staat niets over in de EU-verdragen, dus ik concludeer dat het was omdat ik een vrouw ben. Het gaat niet om zitplaatsen of protocol, dit gaat veel verder en toont hoe ver we nog staan" van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. "En ik ben in de positie om mijn stem te laten horen, maar elke dag in elke hoek van de wereld zijn er meisjes en vrouwen die dat niet kunnen. Waar geen camera's staan die incidenten registreren."

Ze kondigde aan nog dit jaar met wetgeving te komen om in de EU offline en online geweld tegen vrouwen en kinderen te voorkomen en te bestrijden. "We moeten ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes adequaat beschermd worden."

Charles Michel greep tijdens het incident in Ankara niet in, naar eigen zeggen om een diplomatiek schandaal te voorkomen. Hij bood in het EU-parlement zijn excuses voor de situatie aan, maar kreeg er desondanks van veel parlementariërs van langs. Michel zei dat een verdieping van de relatie tussen de EU en Turkije "moeilijk" is als Turkije mensenrechten niet respecteert. Onlangs stapte het land ook uit de Istanbul-conventie, een internationaal verdrag over het voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.