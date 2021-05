Avondklok geen effect? Dat is de klassieke preventieparadox

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en veel geziene corona-expert in talkshows, zei woensdag bij Beau dat de avondklok geen effect heeft gehad. Viroloog Marion Koopmans nuanceert in NRC zijn uitspraken.

"Ik begrijp dat Ernst Kuipers vanuit zijn overzicht op de ziekenhuisopnamen heeft gedacht: we krijgen de avondklok, dus het aantal opnamen zal dalen. Dat is niet gebeurd," begint de hoogleraar virologie in Rotterdam en lid van het Outbreak Management Team (OMT) in NRC. "Maar het uitblijven van de toename van ziekenhuisopnamen is ook een effect.” Ze noemt het de klassieke preventieparadox: "Als je iets niet doet en daardoor niet ziet, was het er dan gekomen of niet?”

Oftewel: zonder avondklok waren er nog veel meer ziekenhuisopnames geweest. "Dat is wat ik denk”, zegt Koopmans. "Dat was althans enkele maanden geleden op basis van de modellen de voorspelling. De ziekenhuisopnamen zouden flink stijgen als er niks gebeurde. Je zag toen dat ondanks alle maatregelen de Britse variant het ging overnemen en het reproductiegetal voor dat virus hoger was. Daardoor kwam in de modellen van het RIVM de voorspelling van het aantal besmettingen aanzienlijk hoger uit.”

Deze preventieparadox is een denkfout die veel coronasceptici parten speelt. Zo zeggen critici soms dat het sterftecijfer door het coronavirus nauwelijks hoger is dan bij een stevige griepepidemie. Als dat al zo zou zijn, dan komt dat, doordát we maatregelen hebben getroffen. Zonder de lockdowns, het afstand houden en de avondklok hadden we Indiase of Braziliaanse taferelen gekregen.