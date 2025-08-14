Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte

Medicijnen als Ozempic , Wegovy en Mounjaro lijken een wondermiddel voor mensen met diabetes type 2 en (morbide) obesitas . Deze zogenoemde GLP-1-agonisten bootsen het hormoon GLP-1 na, waardoor de eetlust afneemt en de bloedsuikerspiegel beter onder controle blijft. Maar er kunnen erstige bijwerkingen optreden bij gebruik van deze populaire afslankmedicijnen.

Nieuw onderzoek wijst op een toename van het risico op ernstige oogproblemen, waaronder een zeldzame en plotselinge vorm van zichtverlies. De aandoening heet officieel 'niet-arteriële anterieure ischemische optische neuropathie' (NAION) en wordt ook wel een ooginfarct ('eye stroke') genoemd. Het ontstaat wanneer de bloedtoevoer naar de oogzenuw plotseling wordt geblokkeerd. “Patiënten merken het vaak pas als ze ’s ochtends wakker worden en ineens minder zien in één oog”, leggen onderzoekers uit. Het herstel is onzeker: zo’n 70 procent krijgt geen verbetering van het zicht.

Wat zeggen de nieuwe cijfers?

Eerder onderzoek uit 2024 meldde dat gebruikers van semaglutide tot acht keer meer risico liepen op NAION. De Europese medicijnautoriteit noemde het een “zeer zeldzame” bijwerking (ongeveer één op de 10.000 gebruikers) en verplicht nu een waarschuwing op de bijsluiter.

Twee nieuwe Amerikaanse studies, met medische gegevens van ruim 159.000 mensen met diabetes type 2, schetsen een genuanceerder beeld. In de groep GLP-1-gebruikers ontwikkelde 0,04 procent NAION, tegenover 0,02 procent in de controlegroep. Eén van de studies vond ook iets meer gevallen van diabetische retinopathie, maar de gebruikers hadden minder vaak ernstige complicaties en hadden minder ingrijpende oogbehandelingen nodig.

Zoek de balans

NAION is ernstig, maar artsen benadrukken dat de voordelen van GLP-1-medicijnen voor veel patiënten groter zijn dan de risico’s. Wel moeten mensen met meerdere risicofactoren – zoals slaapapneu, hoge bloeddruk of ‘crowded’ oogzenuwkoppen – extra zorgvuldig worden gevolgd.

Het is belangrijk om de ogen regelmatig te laten controleren door een arts. En bij plotseling zichtverlies moet je direct medische hulp inschakelen.