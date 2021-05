Blinken: houding China steeds agressiever en vijandiger

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei in een interview dat zondag werd uitgezonden dat China de laatste tijd "agressiever optreedt in het buitenland en zich in toenemende mate vijandig opstelt". Op de vraag van CBS News of Washington op een militaire confrontatie met Peking afstevent, zei Blinken: "Het is zowel in het belang van China als van de Verenigde Staten om het niet zover te laten komen, of zelfs maar in die richting te gaan. Wat we de laatste jaren hebben gezien is dat China zich in eigen land repressiever en in het buitenland agressiever gedraagt. Dat is een feit." Blinken reageerde bezorgd op de diefstal van honderden miljarden dollars aan Amerikaanse handelsgeheimen en intellectueel eigendom door China. De regering-Biden heeft "reële zorgen" over deze kwestie, zei Binken. Vrijdag zei de regering van president Joe Biden dat China zich niet heeft gehouden aan zijn toezeggingen om Amerikaanse intellectuele eigendom te beschermen in de vorig jaar ondertekende "fase 1"-handelsovereenkomst tussen de VS en China. De toezeggingen maakten deel uit van de ingrijpende handelsdeal tussen de regering van voormalig president Donald Trump en Peking. Die bevatte onder meer de Chinese toezegging om binnen twee jaar voor zo'n 200 miljard dollar (ruim 165 miljard euro) aan Amerikaanse exportproducten te kopen.