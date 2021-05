Regio Fukushima opnieuw opgeschrikt door aardbeving

De noordoostelijke Japanse prefectuur Fukushima is vrijdagochtend (plaatselijke tijd) opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,0. Er zijn nog geen berichten over schade of eventuele gewonden. Zo'n tien jaar geleden ontstond in het gebied een kernramp na een zeebeving en een daaropvolgende tsunami.

Het epicentrum van de aardbeving lag voor de kust van de regio, op zo'n 40 kilometer diepte, melden de autoriteiten. Er is geen tsunami-alarm afgegeven. De beving vond even voor 09.00 uur (02.00 uur Nederlandse tijd) plaats.

In maart 2011 vielen er na de verwoestende aardbeving en tsunami bij Fukushima duizenden doden in het gebied. Toen ging het om een beving met een kracht van 9,0. Een aantal reactoren van de kerncentrale Fukushima Daiichi raakten beschadigd. Een wijde omtrek rond de rampencentrale is vanwege de vrijgekomen straling nog steeds als gevarengebied aangemerkt.

Japan wordt geregeld getroffen door aardbevingen. Begin deze maand werd het noordoosten van het land nog opgeschrikt door een beving met een kracht van 6,8. In februari vielen bij een andere beving nog 150 gewonden.