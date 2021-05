WHO: geen kinderen inenten maar vaccins naar arme landen

Om de coronapandemie onder de duim te krijgen zouden rijke landen armere landen van vaccins moeten voorzien voordat ze overgaan tot het inenten van kinderen. De chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft dat gezegd.

Tedros wil dat de landen die al ver zijn met het inenten van hun bevolking vaccins geven aan Covax, een internationaal programma dat vaccins beschikbaar stelt aan armere landen. De WHO-baas begrijpt wel waarom sommige landen kinderen en adolescenten willen vaccineren, maar doet een dringend beroep op hen dit te heroverwegen.

Tedros wees erop dat het tweede jaar van de pandemie veel dodelijker dreigt te worden dan het eerste, waarbij vooral de situatie in India erg zorgwekkend is. Daar overlijden de laatste dagen volgens officiële cijfers meer dan 4000 mensen per dag aan Covid-19, maar dat aantal ligt vermoedelijk aanzienlijk hoger.

Maar ook in landen als Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Cambodja, Thailand en Egypte is de toestand nijpend, aldus Tedros. Volgens hem gaat momenteel maar 0,3 procent van de vaccinproductie naar landen met lagere inkomens. Daardoor zijn er op veel plekken te weinig doses om zorgpersoneel te vaccineren en worden ziekenhuizen overspoeld met mensen die dringende zorg nodig hebben.