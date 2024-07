28 Duitse politieagenten gewond bij protesten tegen AfD

ESSEN (ANP/DPA) - Bij grote protesten tegen de Duitse Alternative für Deutschland (AfD) zijn afgelopen weekend 28 politieagenten gewond geraakt, van wie een ernstig. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels wel weer verlaten, maar kan nog enkele weken niet werken.

De agent is tegen zijn hoofd getrapt terwijl hij al op de grond lag. De politie is aan de hand van videobeelden nog op zoek naar de dader.

De AfD hield dit weekend een partijcongres in Essen, een stad in het Ruhrgebied. Tegenstanders van de uiterst rechtse partij grepen dat moment aan om te demonstreren. Duizenden probeerden zaterdagmorgen onder meer te verhinderen dat AfD-leden het gebouw konden bereiken. De politie moest meerdere malen hun wapenstokken gebruiken en pepperspray inzetten.

22 aanhoudingen

Zaterdagavond doken beelden op van een AfD-lid dat op de grond lag met een aantal demonstranten en toen een van de demonstranten in zijn been beet. Het AfD-lid zei dat hij was aangevallen en dat hij handelde uit zelfverdediging.

22 demonstranten zijn aangehouden en er zijn 413 aanklachten ingediend. Toch zegt de politie positief te zijn over het "overwegend vreedzame" verloop van de betogingen.