280 miljoen euro aan weerschade in 2024, stuk minder dan in 2023

DEN HAAG (ANP) - De totale schade door extreem weer bedroeg vorig jaar 280 miljoen euro. Dat blijkt uit de Klimaatschademonitor van het Verbond van Verzekeraars. In 2023 betaalden verzekeraars nog bijna 414 miljoen euro uit door weerschade en in 2022 ruim 955 miljoen euro.

Volgens een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars was het weer vorig jaar relatief rustig, waardoor er minder stormschade was dan in voorgaande jaren. Ook waren er geen zware hagelbuien.

Van de 280 miljoen euro die vorig jaar werd uitgekeerd voor weerschade, was ruim 100 miljoen euro voor beschadigde huizen en auto's door neerslag. Water kan bijvoorbeeld in auto's binnendringen via deuren, ramen en de uitlaat en schade veroorzaken aan elektronica, motoronderdelen en het interieur, aldus de woordvoerder. In 2023 leidde neerslag tot bijna 132 miljoen euro schade en in 2022 ging het om bijna 73 miljoen euro.

Nederland zal zich moeten aanpassen aan een veranderend klimaat, stelt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. "Klimaatadaptief bouwen is belangrijk om bijvoorbeeld grote buien, die zeer lokaal kunnen neerkomen, aan te kunnen."