6 tips om je huis koel te houden als je geen airco hebt

Die zon is fijn als je op een terras of strand wil zitten, maar minder prettig als je binnen aan het werk bent of wil slapen. Zeker als je geen airco hebt. Gelukkig zijn er een paar trucjes waarmee je toch je huis nog enigszins koel houdt.

IJs voor de ventilator

Deze kende je misschien al: hang een zak ijsblokjes voor de ventilator of zet een paar bevroren flessen water neer. De lucht die wordt rond geblazen koelt dan direct af. Houd de ramen dicht

De boel lekker laten doorwaaien? Doe het niet. Je haalt alleen maar de warme lucht naar binnen. Pas 's avonds als het afkoelt kun je de ramen openzetten. Zet je ventilator voor een open raam

Als het 's nachts is afgekoeld en je hebt het raam open staan, zet dan de ventilator ervoor. Zo wordt er nog meer koele lucht naar binnen geblazen. Bevochtig de lucht

Hang een natte handdoek voor je open raam. Zo komt er 's avonds niet alleen koele, maar ook vochtige lucht binnen. In het algemeen houdt droge lucht de warmte langer vast dus een luchtbevochtiger in huis halen kan al schelen. Kook niet binnen

Bij het koken komt veel warmte vrij. Is het echt heet, gooi dan lekker de barbecue of buitenkeuken aan of maak een salade. Doe kalm aan

Ga niet vlak voor je gaat slapen nog sporten. Die warmte houd je nog lang vast. Douche met lauw water en maak je zelf niet al te droog.