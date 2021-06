Burgemeester zet zwaar autistische man huis uit vanwege één wietplant

In een woning van een zwaar autistische man in Bergeijk werd vorig jaar wiet gevonden. Het was reden voor de burgemeester om de 34-jarige Robin zijn huis uit te zetten. Tot woede van hulpverleners, ambtenaren en medewerkers van de woningstichting. Daarover schrijft RTL Nieuws.

Om met stress en spanningen om te gaan gebruikte Robin regelmatig wiet. Hij kweekt zelf één plant in het bos zodat hij niet steeds naar een coffeeshop moet. In oktober 2019 oogstte hij de plant en legde de wiet thuis te drogen. Dat roken buurtgenoten, die daarop de politie waarschuwden. De nog niet gedroogde bladeren overschreden de toegestane gebruikershoeveelheid, waarna de woning als 'drugspand' werd bestempeld en voor drie maanden gesloten.

De tijdelijke sluiting van de woning betekende dat het huurcontract volledig werd ontbonden. Robin kwam dus op straat te staan. Chris Laurijsen, de toenmalige begeleider van Robin, belde de burgemeester daarover. "Ik wilde eigenlijk uitleggen wat er met Robin aan de hand was. Maar de burgemeester viel me in de rede. Hij had straf verdiend, vond ze." Ook ambtenaren van de gemeente en medewerkers van de woningstichting roepen de burgemeester op om de woning niet te sluiten.

Een ambtenaar die betrokken is bij de financiering van Robins zorg reageert: "Robin is geen crimineel en geen handelaar. Hij is een zeer kwetsbare burger die wij vanuit de gemeente altijd optimaal hebben willen ondersteunen."

Toch hield de burgemeester voet bij stuk. Robin is zijn huis uitgezet, woonde daarna twee maanden bij familie en heeft nu weer een tijdelijke woning. Door alle stress is hij wel zijn baan kwijtgeraakt.