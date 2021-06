Slob vraagt VPRO om opheldering over Kaag-documentaire

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs en Media) heeft omroep VPRO om opheldering gevraagd over informatie die de omroep aan het ministerie gaf over een documentaire over D66-leider en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Weblog GeenStijl publiceerde dinsdag een artikel over de documentaire op basis van stukken verkregen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daaruit bleek dat D66 zich wel degelijk bemoeid heeft met de inhoud van de documentaire.

Eerder werd dat nog weersproken, onder anderen door Slob zelf. Hij baseerde zich op informatie die de VPRO hem gaf, aldus een woordvoerder van het ministerie. Slob heeft volgens de zegsvrouw geen contact gehad met D66 of het ministerie van Buitenlandse Zaken over de documentaire.