GroenLinks trekt zich terug uit IS-debat om leugens PVV’er

GroenLinks heeft zich teruggetrokken uit een debat over het terughalen van IS'ers uit Syrië. Aanleiding is een opmerking van PVV'er Gidi Markuszower over minister Sigrid Kaag en het feit dat de waarnemend Kamervoorzitter Martin Bosma, ook van de PVV, niet ingreep. Markuszower zei in het debat "dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft". Dat ging GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet te ver. Zij trok zich terug. Kamervoorzitter Bosma noemde dat op zijn beurt "spijtig", maar hij staat "pal voor vrijheid van meningsuiting".