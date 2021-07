Quarantaine-advies vervalt voor gevaccineerden na nauw contact

Mensen die al langer dan twee weken volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven zich vanaf donderdag niet meer te houden aan het quarantaine-advies als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt. Tot dusver was het advies dat iedereen met bijvoorbeeld een positief getest gezinslid in quarantaine gaat, gevaccineerd of niet. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) "komt er steeds meer bewijs" dat gevaccineerden die toch corona hebben opgelopen minder besmettelijk zijn voor hun omgeving. Dit geldt ook voor mensen die minder dan zes maanden geleden een besmetting hebben doorgemaakt en mensen voor wie hun besmetting langer geleden was, maar die minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. Al deze groepen hoeven niet meer in quarantaine nadat ze in contact zijn geweest met een besmet iemand. Ze moeten wel alert blijven op klachten en zich bij klachten laten testen, aldus het OMT. Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet iemand blijft het advies om zich na vijf dagen te laten testen, ook als ze geen klachten hebben. De GGD blijft bron- en contactonderzoek uitvoeren.