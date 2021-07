Clubs sluiten zelf deuren weer na besmettingsgolf, De Jonge vindt het niet nodig

Na de rappe toename van het aantal besmettingen de laatste dagen hebben diverse clubs besloten de deuren weer te sluiten. Ondertussen heeft coronaminister Hugo de Jonge laten weten de coronamaatregelen niet te willen aanscherpen.

De Amsterdamse Club Nyx en Exit Café schrijven vandaag op sociale media dat ze weer dicht gaan. "We zijn eindelijk weer open en we doen alles volgens de regels. Maar ik durf het risico gewoon niet te nemen", zegt eigenaar Rob de Jong tegen Het Parool.

Ook Bon Bini in Veendam sluit de deuren, meldt eigenaar Leo Frans aan RTV Noord. "We waren dolenthousiast toen we hoorden dat we weer open mochten. Maar veel mensen hadden de zaken met hun coronatoegangsbewijs niet op orde. We moesten 167 mensen weigeren. En de zaterdag daarna was dat niet veel beter", zegt Frans.

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft aan de Kamer laten weten de regels niet zomaar te willen aanscherpen. Hij wil trouw blijven aan de doelen van het coronabeleid, zei hij tegen bezorgde Kamerleden van onder meer de SP. Ook zou er niet te snel zijn afgeschaald, omdat twee weken geleden het aantal besmettingen nog snel daalde.