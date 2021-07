Nederlandse jongeren vallen toeristen aan op Mallorca. Interpol zoekt hen

Een 27-jarige Nederlander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis op Mallorca. Hij werd afgelopen woensdagnacht volgens de Spaanse politie zonder reden tegen het hoofd getrapt door minimaal één Nederlander die deel uitmaakt van een groep van zeker twaalf jonge vakantiegangers. De politie heeft één aanhouding verricht, de rest van de groep toeristen zou vervroegd terug naar Nederland zijn gevlogen.

Spaanse media melden dat een groep Nederlanders in de nacht van dinsdag op woensdag op verschillende locaties in badplaats Playa de Palma zonder reden andere toeristen aanviel die over de boulevard liepen. Daarbij vielen vijf gewonden. Eén van hen, een 27-jarige Nederlander, is er het slechtst aan toe. Volgens ooggetuigen lag hij al op de grond toen hij tegen het hoofd werd geschopt en zich niet kon verdedigen. Hij ligt met zwaar hersenletsel op de ic van het plaatselijke ziekenhuis.

De 13 beklaagden verbleven niet in een hotel in de buurt, wat het onderzoek bemoeilijkte. Ze hadden een villa gehuurd in Arenal de Llucmajor. De groep vluchtte met het vliegtuig het land uit, omdat ze wisten dat ze gezocht werden, maar een van hen bleef op het eiland om de sleutels van het huurhuis in te leveren. Hij is gearresteerd. Er zal een internationaal arrestatiebevel worden uitgevaardigd voor enkele van de anderen, vooral degene die de 27-jarige op het hoofd schopte.