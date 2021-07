EU spreekt China aan op hacken duizenden overheden en bedrijven

De Europese Unie rekent de hack van duizenden overheidsinstanties en bedrijven via een lek in de e-mailsoftware van Microsoft ook China aan. De hackers opereerden vanuit China, stelt de EU vast. China doet daar op zijn minst te weinig tegen en neemt zijn verantwoordelijkheid niet.

De aanvallen hebben "aanzienlijke schade aangericht" aan "overheidsinstellingen, politieke organisaties en sleutelindustrieën" in de EU en wereldwijd, klaagt EU-buitenlandchef Josep Borrell. De hackers zouden uit zijn geweest op spionage en de diefstal van bedrijfsgeheimen.

De daders moeten worden gezocht in hackersgroepen Advanced Persistent Threat 40 en 31, stelt Borrell. Die werken voor of samen met de Chinese veiligheidsdiensten, klinkt het al langer.

De computerinbraken zijn "in strijd met de regels voor verantwoordelijk gedrag van landen", waarschuwt de EU. "We blijven de Chinese autoriteiten manen om zich aan deze regels te houden, kwaadaardige cyberactiviteiten niet toe te laten op hun grondgebied en alle passende maatregelen te nemen." China zou nu alles in het werk moeten stellen om de kwestie "in kaart te brengen, te onderzoeken en aan te pakken", stelt de unie.