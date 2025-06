Kort geding Vito Shukrula tegen de Nederlandse staat van de baan

AMSTERDAM (ANP) - Het kort geding van de recent gearresteerde advocaat Vito Shukrula tegen de Nederlandse staat donderdag gaat niet door. Dat heeft zijn advocaat Sultan Kat woensdag aan het ANP laten weten. Alle restricties die de advocaten van Shukrula waren opgelegd, zijn ingetrokken, daardoor is er geen reden meer om een kort geding te voeren, aldus de advocaat.

Het kort geding zou gaan over de toegang tot de penitentiaire inrichting. Het was aangespannen nadat het de advocaten van Shukrula niet meer was gelukt om contact met hem te krijgen, terwijl een advocaat de toegang tot zijn of haar cliënt volgens de wet niet mag worden ontzegd. Kat laat weten dat er nog wel een bodemprocedure volgt "voor de inmiddels geleden schade".

Shukrula was tot zijn aanhouding in april de advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. De advocaat wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt, iets wat hij ontkent.

Vertrouwelijk overleg

Advocaten Sultan Kat en Carlo Crince le Roy nemen waar in zaken waar Shukrula optrad als advocaat, of ze nemen die over. Daarom wilden de twee vertrouwelijk overleg kunnen voeren met Shukrula. Eerder vormde het drietal de verdediging van Taghi in het Marengo-proces. De zaak loopt nu in hoger beroep. Eerder legde de rechtbank Taghi een levenslange celstraf op.

Shukrula is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Eerder is advocatenneef Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten. Ook Taghi's andere voormalige advocaat Inez Weski wordt daarvan verdacht, haar strafzaak is nog bezig.