Extra hulpverleners naar afscheid De Vries wegens drukte

Event Medical Service (EMS) stuurt extra hulpverleners naar het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, waar het publiek woensdag de doodgeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries een laatste groet kan brengen. De extra hulpverleners gaan ernaartoe, omdat het erg druk is. Geruchten dat mensen zouden zijn flauwgevallen, worden door EMS bevestigd noch ontkend. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat weten vooralsnog niets te hebben gehoord van mensen die zouden zijn flauwgevallen. De gemeente meldt op Twitter dat er veel mensen staan te wachten voor het afscheid van De Vries. De wachtrij begint bij het Frederiksplein. Mensen krijgen het advies rekening te houden met het warme weer en zich daar op voor te bereiden. Door medewerkers van de gemeente worden pakjes water uitgedeeld. Volgens een woordvoerder van uitvaartbedrijf Monuta zijn even voor 13.00 uur zo'n duizend mensen binnen geweest.