Politie Ibiza zoekt spionnen voor geheime feestjes

De Spaanse politie werkt aan het rekruteren van buitenlanders om de politie te helpen bij het opsporen van illegale party's.

Gezocht: buitenlanders tussen de 30 en 40 jaar die willen feesten op Ibiza vanwege de bestrijding van de coronaviruspandemie.

Het idee komt op het moment dat het eiland, met zijn beroemde nachtleven en muziekscene, een Covid-explosie probeert aan te pakken die is gestegen tot 1.814 gevallen per 100.000 van de bevolking. In Nederland zijn dat er vandaag 12. Het nachtleven ligt officieel goeddeels stil, dus de autoriteiten denken dat de epidemie voortraast in illegale feesten, schrijft de Guardian.

Eigen (politie) personeel sturen heeft geen zin, omdat de organisatoren van de feesten die zullen herkennen.