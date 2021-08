Oud-bewaker concentratiekamp (100) staat terecht voor hulp bij moord op ruim 3500 mensen

Een 100-jarige oud-kampbewaker staat in oktober in Duitsland terecht voor medeplichtigheid aan 3518 moorden. Dat maakt de betrokken officier van justitie in Neuruppin bekend.

Volgens artsen is de man fit genoeg om voor de rechtbank te verschijnen. De verdachte wordt beschuldigd van het 'bewust en vrijwillig' meehelpen met het vermoorden van gevangenen in concentratiekamp Sachsenhausen tussen 1942 en 1945. Hij zou betrokken zijn geweest bij de 'executie van Russische oorlogsgevangenen in 1942 door een vuurpeloton' en de moord op gevangenen 'door gifgas Zyklon B'.

De 100-jarige verdachte woont in Brandenburg melden lokale media. "Verschillende klagers zijn net zo oud als de verdachte en zij verwachten dat het recht zijn beloop krijgt," aldus advocaat Thomas Walther, die een aantal slachtoffers vertegenwoordigt.

Tussen 1936 en 1945 zijn meer dan 200.000 mensen gevangen gehouden in Sachsenhausen, dat ten noorden van Berlijn lag. Tienduizenden gevangenen overleden door honger, ziektes, dwangarbeid, medische experimenten of in de gaskamers.

Duitsland maakt jacht op voormalige nazi's sinds de veroordeling van John Demjanjuk in 2011 omdat hij als kampbewaker deel uitmaakte van de nazi-moordmachine. De rechter schiep daarmee een belangrijk precedent.