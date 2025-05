Trump: meisjes die niet uitkijken kunnen verkracht worden

Toen Mike Tyson in 1992 tot 10 jaar werd veroordeeld omdat hij de 18-jarige Desiree Washington had verkracht stond Donald Trump vooraan in de rij om te lobbyen voor zijn vervroegde vrijlating.

Het meisje - deelnemer aan een miss-verkiezing in een hotel waar ook de bokser verbleef - was immers vrijwillig naar diens kamer gekomen, dus dan kan je een man niet kwalijk nemen dat hij een meisje verkracht.

NBC Nightly News “You have a young woman seen dancing for the beauty contest—dancing with a big smile on her face, looked happy as can be.” Buzz-feed dook deze video op waarin te zien is dat Trump dat beweert. “You have a young woman that was in his hotel room late in the evening at her own will,” zei Trump tegen“You have a young woman seen dancing for the beauty contest—dancing with a big smile on her face, looked happy as can be.”

Trump vond dat Tyson vrij moest; het lag immers minstens ook aanDesiree Washington “It’s my opinion that to a large extent, Mike Tyson was railroaded in this case.” Railroaded is in dit verband 'verleiden, er in luizen.' De video gaat zonder twijfel de komende maanden nog vaak getoond worden.