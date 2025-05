Trump dreigt de navo-top in den haag te boycotten

Waarom is Trump boos op de europese landen?

Trump vindt dat Europese landen te weinig geld uitgeven aan hun eigen defensie en veiligheid. Hij wil dat NAVO -leden niet de huidige 2% maar liefst 5% van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie besteden. Dat is een enorm verschil:

Nederland geeft nu ongeveer 2% uit aan defensie

De VS besteedt meer dan 3,5% van hun bbp aan defensie

Sommige Oost-Europese landen zoals Polen (4,1%) en de Baltische staten geven al meer uit vanwege hun ligging dicht bij Rusland

Veel westerse landen halen zelfs de huidige 2%-norm nog niet eens

Een verhoging naar 5% zou voor Nederland betekenen dat er ongeveer 30 miljard euro extra naar defensie zou moeten. Dat is ongeveer evenveel als wat we aan onderwijs uitgeven.

Komt trump nu wel of niet naar den haag?

Volgens minister van Defensie Ruben Brekelmans komt Trump "gewoon" naar de NAVO-top. "Het signaal dat wij tot nu toe vanuit de Amerikaanse regering hebben gekregen, is dat hij gewoon aanwezig zal zijn," zei Brekelmans in een tv-programma. Ook NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte verwacht Trump in Den Haag.

De organisatie van de top heeft nog geen formele afmelding ontvangen en gaat door met alle voorbereidingen. Het dreigement lijkt vooral bedoeld als drukmiddel om landen te dwingen meer geld uit te geven aan defensie.

Wat gebeurt er als trump echt wegblijft?

Een NAVO-top zonder de Amerikaanse president is moeilijk voor te stellen, maar volgens de organisatoren gaat de conferentie sowieso door. Er worden 45 wereldleiders, 90 ministers en 8.000 delegatieleden verwacht.

Als Trump wegblijft, zou dat symbolisch een grote klap zijn. De Verenigde Staten zijn verreweg de grootste militaire macht binnen de NAVO. Een lege stoel van de Amerikaanse president zou een krachtig signaal zijn dat Europa meer op eigen benen moet staan wat betreft defensie.

Wat betekent dit voor nederland?

Het evenement wordt omschreven als "de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog" in ons land

Delen van Den Haag worden afgesloten

Mensen in het centrum worden opgeroepen om thuis te werken tijdens de top

Het budget voor het evenement is bijna verdubbeld tot 183 miljoen euro

Nederland heeft onlangs ingestemd met een verhoging van de defensie-uitgaven met 1,1 miljard euro, waardoor we net boven de 2% van het bbp komen. Maar of dat voldoende is om Trump tevreden te stellen, is nog maar de vraag.

Waarom zou jij dit moeten weten?

De NAVO beschermt de veiligheid van Nederland en andere lidstaten al meer dan 70 jaar. Als de VS zich minder betrokken voelt bij Europa, kan dat grote gevolgen hebben voor onze veiligheid. Bovendien: meer geld naar defensie betekent mogelijk minder geld voor andere zaken zoals onderwijs, zorg of klimaat - dingen die jouw toekomst direct beïnvloeden.