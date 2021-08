Moeder (18) viert 6 dagen feest, intussen sterft haar peuter van honger en dorst

Asiah, een peuter van 20 maanden, werd zes dagen in de steek gelaten door haar moeder: die was naar een paar feesten 240 kilometer van Brighton, waar moeder en dochter woonden.

Ze woonden in een huis voor beschermd wonen, omdat er twijfels waren of Verphy Kudi het moederschap aan zou kunnen. Toch heeft de staf niets gemerkt van de lange doodsstrijd van Asiah. Dr. Nicola Cleghorn, een kinderarts die de zaak beoordeelde, zei dat de baby waarschijnlijk had geleerd dat huilen om hulp zinloos was, wat verklaarde waarom buren en personeel niets hoorden: moeder (bij de dood van Asiah 18 jaar) was veel vaker lang weg en het kind had geleerd dat huilen niet veel uithaalde. Ze raakte uitgedroogd, kreeg griep en verhongerde.

De moeder, barstte in tranen uit toen ze negen jaar kreeg van de rechter.