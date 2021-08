Leger VS: Kabul zou al binnen 30 dagen kunnen vallen

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden Biden houdt rekening met een spoedige val van de hoofdstad van Afghanistan, bericht The Washington Post woensdag op basis van gesprekken met hooggeplaatste functionarissen die bekend zijn met de zaak. Volgens een functionaris gaat het leger er nu vanuit dat Kabul binnen negentig dagen in handen van de Taliban is. Andere bronnen hadden het zelfs over slechts dertig dagen. In juni was het leger nog uitgegaan van een periode van minstens zes maanden.

De verslechterende vooruitzichten komen doordat Taliban-strijders, aangemoedigd door het vertrek van het Amerikaanse leger, sneller dan verwacht terrein veroveren op de Afghaanse regeringstroepen. Ten minste acht provinciehoofdsteden werden in een tijdbestek van een week veroverd. Niettemin benadrukte Biden dinsdag dat zijn besluit om de Amerikaanse troepen terug te trekken niet ter discussie staat.

Nu het Amerikaanse militaire vertrek op 31 augustus wordt geformaliseerd, is de Amerikaanse steun aan de Afghanen aanzienlijk afgenomen en wordt deze nu van veraf uitgevoerd. Tenzij Biden het beleid wijzigt, zullen de beperkte Amerikaanse luchtaanvallen die nu tegen de Taliban worden gebruikt naar verwachting deze maand eindigen, als de militaire terugtrekking is voltooid. Daarna zijn de Afghaanse regeringstroepen op zichzelf aangewezen.

"We zijn ons bewust van de verslechterende veiligheidsomstandigheden in delen van het land", zei een woordvoerder van het ministerie van Defensie. "We zullen doorgaan met het coördineren van luchtaanvallen met - en ter ondersteuning van - Afghaanse strijdkrachten wanneer en waar mogelijk. Maar zoals de president duidelijk maakte, moeten Afghaanse leiders nu samenkomen."