In Lissabon doodgeslagen Martine (20) was kwetsbaar en geestelijk beperkt

Damian H. uit Hengelo sloeg zijn vriendin Martine Schuring ter Morsche (20) uit Enschede dood in Lissabon. Het was een explosie die niet uit kon blijven.

Martine heeft een bijzondere achtergrond, vertelt een oom van haar tegen Tubantia. Ze kwam op 2-jarige leeftijd als adoptiekind uit China terecht bij haar nieuwe, dolgelukkige familie in de Enschedese wijk Helmerhoek. In haar jeugd bleek dat ze minder goed meekwam, en een erg laag IQ had, van iets boven de 50. Er werd een licht verstandelijke beperking geconstateerd.

Ze kwam in de ban van Damian, die uit hetzelfde circuit kwam. Het was geen gezonde match, dat zag de familie wel. Maar de deskundigen van de GGZ zeiden dan het geen kwaad kon. Hij kreeg steeds meer invloed op haar. „Ze was helemaal verliefd, maar ja: liefde maakt blind”, zegt een vriendin die met haar samenwoonde in een beschermd wonen huis.

De twee gingen samen naar Portugal, waar ze in een callcentrum werkten. Hij sloeg haar vaker. „Ze had geregeld blauwe plekken, maar dat kwam nooit door Damian beweerde ze dan”, vertelt haar vriendin aan Tubantia.

De laatste ruzie werd haar fataal. Het drama voltrok zich zaterdagavond in een hostel in Lissabon-centrum, waar de twee al een tijd verbleven. Omdat ze daar voor overlast zorgden, werden ze die avond door de eigenaar uit het hostel gezet, beschrijven Portugese media. Dat zou aan de basis hebben gestaan van de fatale ruzie. Martine werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze een dag later overleed. Haar vriend Damian werd met bebloede knokkels aangetroffen.