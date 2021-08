Nederlandse evacués zitten al uren vast: ‘Er komen taliban de bus in’

Ruim honderd Nederlanders zitten al uren vast in bussen in de buurt van het vliegveld van Kaboel, in de hoop mee te kunnen op een evacuatievlucht. Nieuwsuur heeft contact met hen. Nederlandse militairen lijken niet in de buurt te zijn.

De evacués vertrokken in vier bussen met in elke veertig mensen. In één bus zitten enkel Nederlanders, in de overige zitten mensen met allerlei nationaliteiten. "Er staan hier heel veel bussen. De Taliban controleren papieren. Het duurt lang. Onze bus staat helemaal achteraan de rij. Overal zijn Taliban. Er is geen begeleiding. Er zijn ook geen Nederlandse militairen bij," vertelt de evacué.

De bus blijft op nog geen kilometer van het vliegveld staan. "We zitten nu al zes uur in de bus. Het is warm. Er zijn kinderen. Er komen nu Taliban de bus in. Ze zijn in de bus. Ik kan nu niet zo goed meer zeggen wat er gebeurt", klink het.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de evacuatie bevestigd aan Nieuwsuur. Het is een race tegen de klok, zei demissionair minister Kaag eerder al. En het is vrijwel zeker dat niet iedereen kan worden opgehaald.