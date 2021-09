Ongevaccineerde burgemeester (SGP) roept bevolking op zich te laten prikken

Nunspeet heeft heel veel besmettingen, want heel veel ongevaccineerden. Nunspeet heeft veel orthodox christelijke inwoners die menen dat God bepaalt wie ziek wordt en wie niet. God blijkt te bepalen dat vooral mensen die zich niet laten prikken ziek worden. Burgemeester Breunis van de Weerd (SGP) riep vanwege dat hoge aantal besmettingen in een brief burgers op om zich te laten vaccineren. Maar wat blijkt nu? Zelf kiest hij ervoor níet gevaccineerd te worden. Hoe rijmt dat met deze oproep?

,,Vanuit geloofsovertuiging ben ik tegen vaccineren, maar dat geldt echt voor mij als persoon. Het is niet dat ik vanuit mijn geloof zal zeggen dat een ander het ook niet moet doen,” legt Van de Weerd uit aan De Stentor. Het is een geloofsbeleving voor hemzelf. Waarmee hij zeer geworsteld heeft.

,,Als ik rationeel kijk naar wat het effect van vaccineren is, dan zie ik dat het positieve effecten heeft. Minder ziek worden, minder besmet raken, dat heeft positieve effecten op de corona-bestrijding. Ik ben prima in staat om dat uit te dragen.”