Foutje: 550 nieuwe vrachtwagens Defensie zijn te hoog, mogen weg niet op

Defensie kan voorlopig geen gebruik maken van 550 nieuwe vrachtwagens in combinatie met een speciale container. De combinatie van de Scania Gryphus vrachtwagen en de ISO-standaard 8-voet container blijkt net enkele centimeters te hoog om op de openbare weg te mogen.

Volgens de Wegenverkeerswet mogen voertuigen hoger dan 4 meter niet op de openbare weg. Het ministerie gaat nu ontheffing vragen waardoor de vrachtwagens met container toch "voor bepaalde tijd en specifieke routes in Nederland" de weg op mogen. Zolang hier geen toestemming voor is, blijft de combinatie in de garage.

De leverancier heeft aangegeven het probleem te zullen oplossen als uit zijn metingen ook blijkt dat de combinatie te hoog is, schrijft demissionair defensieminister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer. In juli meldde het ministerie nog aan de Kamer dat alle Scania's op de openbare weg mogen rijden. Nieuwe metingen geven aan dat ze toch te hoog zijn, aldus de minister.

Defensie heeft ruim 2800 Scania Gryphus vrachtwagens aangeschaft. Daarvan krijgen er meer dan 1600 een ISO-standaard 8-voet container. De container kan bijvoorbeeld dienen als werkplaats of commandopost. De andere Scania's worden uitgerust met een laadbak. Er zijn er nu zo'n 550 containers afgeleverd. De rest wordt de komende jaren geleverd.

De Scania Gryphus staat hoger op de wielen. Hier is bewust voor gekozen omdat mensen in de vrachtwagen zo beter worden beschermd tegen bermbommen. Ook kan het voertuig daardoor beter in moeilijk bereikbaar terrein worden ingezet, aldus Defensie. Eerder dit jaar werd bekend dat de nieuwe vrachtwagens te groot zijn voor de garages op de kazerne in Oirschot.