In Ethiopië heeft een jaar 13 maanden en het is er pas 2014

Het is vandaag nieuwjaar in Ethiopië. En dan niet 2021, maar 2014. Ook heeft een jaar er geen twaalf maar dertien maanden.

Elke maand heeft er dertig dagen en de dertiende maand heeft er vijf of zes, afhankelijk van of het een schrikkeljaar is of niet. De tijd is ook anders. Wat bij ons twaalf uur is, is in Ethiopië zes uur. Dus stel je spreekt om 10 uur af voor een kopje koffie, dan is de kans groot dat ze om 16 uur langskomen.

Ook is het vandaag dus 1 januari 2014 en niet 11 september 2021. Dat komt omdat ze de geboorte van Jezus op een ander jaar hebben gezet. Toen de katholieke kerk die datum aanpaste, is Ethiopië daar niet in meegegaan.

Ethiopië is ook het enige land in Afrika dat niet is gekoloniseerd. Italië probeerde het in 1895, in de periode dat Europese landen heel Afrika aan het verdelen waren, maar werd pijnlijk verslagen in de slag om Adwa. Italië werd gedwongen om een akkoord te tekenen waarin de onafhankelijkheid van Ethiopië werd erkend.