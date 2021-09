In Israël wordt al gewerkt aan vierde prik: “Derde dosis was onze redding”

Voorlopig krijgen in Nederland alleen mensen met een ernstige afweerstoornis een derde dosis van het coronavaccin. In andere landen injecteren ze iedereen een derde keer. Israël noemt het zelfs 'hun redding'.

Al 3 miljoen Israëli's kregen een boosterprik. Wie geen gehoor geeft aan de oproep wordt zes maanden na de tweede prik niet meer beschouwd als volledig gevaccineerd en verliest dan ook vrijheden.

Viroloog en baas van het grootste ziekenhuis van het land, Eyal Leshem, vertelt aan de NOS dat er begin augustus veel volledig gevaccineerde mensen in het ziekenhuis belandden na een coronabesmetting. "We merkten dat degenen die al in januari gevaccineerd waren, minder bescherming hadden dan de mensen die pas in april hun tweede prik hadden gekregen. Dus hoe langer geleden je de tweede prik had gekregen, hoe lager de bescherming was. Daarom was een boostprik een geoorloofde reactie."

En het helpt, zegt ook Gabi Barbash, hoogleraar epidemiologie en oud-topambtenaar. "De resultaten zijn fenomenaal. Het vaccin was in staat de deltavariant onder bedwang te houden. De derde dosis heeft dit land gered."

Toch is er ook kritiek: landen waar er nog niet eens een eerste prik is gegeven, moeten voorrang krijgen, vindt de WHO. "Ik denk dat dat een terecht punt is", zegt Barbash. "Aan de andere kant: Israël heeft niet zoveel inwoners dat we hiermee de wereldwijde levering van vaccins in gevaar brengen. En als wij de derde dosis niet hadden gehad, zou het hier een ramp zijn geworden. Het was onze enige optie." De regering werkt inmiddels al aan een vierde prik.