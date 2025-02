30 aanklagers die Capitoolbestormers vervolgden ontslagen: OM gaat zich meer richten op Democratische leiders

Zo'n dertig Amerikaanse federale openbaar aanklagers zijn vrijdag ontslagen. Zij werkten de afgelopen vier jaar allemaal aan zaken die betrekking hadden op de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, melden Amerikaanse media als The Washington Post en Politico.

Volgens bronnen die The Washington Post sprak zijn de ontslagen onderdeel van een grote schoonmaak binnen het federale openbaar ministerie en een voorbereiding op een koersverandering binnen de organisatie. Het openbaar ministerie zou zich volgens de bronnen in de toekomst meer moeten gaan richten op onderzoek naar leiders van de Democratische Partij en voormalige ambtenaren van het ministerie van Justitie.

De ontslagen aanklagers kregen even voor 17.00 uur (lokale tijd) op vrijdag hun ontslag via e-mail. Zowel Politico als The Washington Post heeft die mail en bijbehorende documenten ingezien.

Dinsdag kregen ook al zeker tien ambtenaren die de afgelopen jaren betrokken waren bij de vervolging van Donald Trump hun ontslag. Zij speelden volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Justitie stuk voor stuk een cruciale rol bij de verschillende strafrechtelijke aanklachten tegen toen nog oud-president Trump. Nu die weer terug is in het Witte Huis, is er "onvoldoende vertrouwen dat zij loyaal zullen zijn aan de plannen van Trump", zei de woordvoerder.