Eindelijk maximumsalaris voor medisch specialisten overwogen

Gemiddeld verdient een medisch specialist in Nederland 177.000 euro, maar dat kan oplopen tot meer dan 3 ton per jaar. Minister van Volksgezondheid, Fleur Agema, overweegt nu een salarisplafond van 246.000 euro.

De Tweede Kamer vindt al langer dat de salarissen van specialisten veel te hoog zijn. Daarom is er afgesproken dat er 150 miljoen bezuinigd moet worden. Hoe de artsen dat gaan invullen, mochten ze in principe zelf weten. "Ik heb ze gevraagd om zelf met een plan te komen. Maar dat is er nog niet”, aldus de minister.

Daarom wil ze nu zelf een maximum instellen via de Wet normering topinkomens. Volgens die wet mogen mensen in de (semi-)publieke sector maximaal 246.000 euro per jaar verdienen.

De medisch specialisten zeggen te zijn 'geschrokken'. Ze voelen zich 'geschoffeerd'.