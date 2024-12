EU geeft miljard euro extra voor opvang Syriërs in Turkije

ANKARA (ANP) - De Europese Commissie stelt een miljard euro extra beschikbaar aan Turkije voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dinsdag in Ankara bekendgemaakt. Het geld is onder meer bedoeld voor gezondheidszorg en onderwijs voor Syrische vluchtelingen in Turkije.

Turkije heeft "consequent de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de opvang van miljoenen Syrische vluchtelingen door de jaren heen. De EU heeft Turkije daarin gesteund", zei Von der Leyen. Sinds 2011 heeft de EU bijna 10 miljard euro ter beschikking gesteld voor hulp aan vluchtelingen.

De voorzitter benadrukte dat terugkeer van Syrische vluchtelingen altijd vrijwillig en veilig moet zijn, of ze nu in Turkije of in een andere EU-lidstaat verblijven. De Europese Unie werkt samen met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om ervoor te zorgen dat aan die noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, zei Von der Leyen op een persconferentie na een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Voorzichtigheid

"De val van het Assad-regime geeft het Syrische volk hoop, maar het gebrek aan voorspelbaarheid vraagt om uiterste voorzichtigheid", benadrukte de voorzitter van de Europese Commissie.

Turkije heeft "een essentiële rol te spelen in het stabiliseren van de regio", zei Von der Leyen. "Samen moeten we ook waakzaam blijven tegen terrorisme", waarvan volgens haar de kans op opleving in vooral Oost-Syrië reëel is. "Dat mogen we niet laten gebeuren."

De zorgen van Turkije daarover moeten worden weggenomen, maar de commissievoorzitter zei er ook meteen bij dat de veiligheid van alle Syriërs, ook van alle minderheden, gegarandeerd moet worden.

Herstellen

Het regime van Assad heeft Syrië verwoest, zei Erdogan op de persconferentie. Syrië moet snel herstellen "met de sterke steun van zijn buren, bevriende en broederlijke landen, en de sterke steun van de Europese Unie en internationale organisaties."

Hij gaf daarbij een sneer naar de internationale gemeenschap, die volgens hem "niet genoeg steun aan het Syrische volk heeft gegeven toen het dertien jaar lang werd afgeslacht." De internationale gemeenschap kan het echter goedmaken, zei Erdogan. "De manier om dit te doen is door de wederopbouw- en ontwikkelingsinspanningen van Syrië te steunen."