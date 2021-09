Waarom er in Italië zo weinig protest is tegen de coronapas

In Frankrijk gaan ze met honderdduizenden de straat op om zich te verzetten tegen het coronavaccinatiebewijs, in Italië vinden ze het een kleine moeite om hun 'groene pas' te laten zien. "Dit gaat om leven en dood en Italianen houden van het leven."

Domenico De Masi, hoogleraar sociologie aan de Sapienza Universiteit in Rome noemt in de Volkskrant een aantal verklaringen voor de gehoorzaamheid van het doorgaans rebelse volk. "Italianen zijn geen volk voor revoluties," begint De Masi. Bovendien vinden ze de coronapas gewoon niet zo belangrijk. Ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd. "We hebben een jeugdwerkloosheid van 28 procent, ruim 5 miljoen mensen leven in armoede."

Daarnaast is in Italië individuele vrijheid ondergeschikt aan de zorg voor het algemeen belang, weet De Masi. "We blijven een katholiek en mediterraan volk, voor wie de gemeenschap belangrijk is." In peilingen is 80 procent voorstander van de coronapas, 45 tot 65 procent is zelfs positief over een vaccinatieplicht. Niet zo gek, sinds 2017 is er al een tiental vaccinaties verplicht in het land om hun kinderen te beschermen tegen ziektes.

Ook wat de mondkapjes betreft, volgen de Italianen, die normaal toch menig regel aan de laars lappen, de adviezen trouw op. De Masi: "Deze regels gaan om leven en dood, en Italianen houden van het leven."