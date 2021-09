Almelose kruisboogschutter stak twee vrouwen dood

Gisteren werd een 28-jarige man door de politie neergeschoten, omdat hij met een kruisboog op voorbijgangers schoot. Daarvoor had de man twee mensen doodgestoken en er één verwond. Gisteren was nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er waren en wie dat waren.

De twee overleden slachtoffers zijn twee vrouwen uit Almelo van 52 en 70 jaar oud. Het gewonde slachtoffer is een 33-jarige vrouw uit de gemeente Rijssen-Holten.

Gehuld in blote bast en korte broek had de man op het balkon staan schreeuwen en had hij met zijn kruisboog een pijl geschoten in de richting van de politie, beneden hem op straat. De politie was even voor half tien afgekomen op een melding van een steekpartij en trof twee doden aan in de flat.